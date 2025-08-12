Монако заинтересовался подписанием защитника Ньюкасла Кирана Триппьера, сообщает Sky Sports. Французский клуб, который в этом сезоне будет играть в Лиге чемпионов и может встретиться с "сороками", видит в 34-летнем англичанине потенциальное усиление на правый фланг обороны.

Капитан Ньюкасла объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Несмотря на интерес Монако, Ньюкасл не планирует продавать своего капитана и одного из ключевых игроков Эдди Хау. Клуб уже отклонял предложение от Галатасарая зимой, и Триппьер остается важной частью планов на новый сезон, где будет конкурировать за место правого защитника с Тино Ливраменто.

Триппьер находится в последнем году контракта с Ньюкаслом. Он присоединился к Ньюкаслу из Атлетико в 2022 году и провел за команду 123 матча, в частности 25 – в прошлом сезоне Премьер-лиги. Этим летом он сыграл в трех товарищеских поединках, включая последний предсезонный матч против Атлетико.

Монако, который в прошлом сезоне занял третье место в Лиге 1, этим летом подписал Эрика Дайера из Баварии и Поля Погба, покинувшего Ювентус.

