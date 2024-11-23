Форвард Челси Кристофер Нкунку хотел бы, чтобы его вклад в результаты ценили немного больше.

После сезона, испорченного травмами, француз наконец-то демонстрирует ту игру, за которую его пригласили в Челси. В текущей кампании Нкунку уже успел забить 10 голов, это самый высокий показатель среди всех игроков лондонцев.

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Однако Кристофер недоволен своим положением, утверждает The Athletic. По информацию источника, 27-летний футболист пока не рассматривает вариант с трансфером, а просто хотел бы получать больше игрового времени.

Дело в том, что Энцо Мареска видит Нкунку преимущественно как дублера для Джексона или Палмера. Француз выходит на замены, в среднем получая по 11 минут каждого матча АПЛ. Единственный раз, когда Кристофер начал в старте, был в игре с Манчестер Сити, где Нкунку вышел на позиции левого вингера, где также за игровое время борется Михаил Мудрик.

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