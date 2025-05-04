Челси летом потеряет одного из своих звездных нападающих.

Кристофер Нкунку присоединился к лондонцам летом 2023 года перейдя из Лейпцига за более 60 миллионов евро. Кажется, что этап карьеры француза в составе "синих" подошел к концу.

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Как сообщает Флориан Плеттенберг, 27-летний форвард недоволен своим пребыванием в лондонском клубе. Нкунку собирается летом покинуть Челси, хотя его соглашение действует до 2029 года.

Кристофер – универсальный нападающий и может играть на позиции Михаила Мудрика слева на фланге. В общем француз сыграл за "синих" в 56 матчах, в которых забил 17 голов и отдал пять ассистов.

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