"У него все проходит хорошо. Нкунку упорно работает. Я думаю, что он очень, очень близок к восстановлению. Возможно, Кристофер вернется после международной паузы (прим. – в конце ноября).

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Попробуем как можно скорее привлечь его к игре. Он действительно важный игрок для нас. Если бы Нкунку играл, ситуация сейчас могла бы быть другой с его 8-10 голами. Нам не повезло, но мы не можем жаловаться", – цитирует Почеттино The Athletic.

Напомним, что Кристофер Нкунку перебрался в Челси летом текущего года из РБ Лейпциг. Во время предсезонной подготовки француз получил серьезную травму колена и до сих пор не смог дебютировать за "синих" в официальных матчах.

Маурисио Почеттино использовал Нкунку на левом фланге, где обычно в Челси играет украинец Михаил Мудрик.

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