В прошлом сезоне француз имел крохи игрового времени, поскольку не входил в планы Тудора. Со сменой наставника будущее Димитри Пайе в Марселе оставалось все таким же неопределенным. На пресс-конференции президент провансальцев Пабло Лонгория объявил, что хавбек покидает клуб в статусе свободного агента.

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"Это непростой момент. Мы созвали эту пресс-конференцию, чтобы объявить, что решили не продолжать приключение с Димитри Пайе. Мы пойдем разными путями.

Димитри, ты очень важная часть этого клуба, ты вдохновил многих болельщиков. Мы пережили хорошие времена, но даже в трудные времена ты помогал клубу. Если я должен определить тебя двумя словами, я бы сказал, что ты гений и талант. Ты принес нашим болельщикам много удовольствия и заслужил уважение футбольного мира", – прокомментировал уход капитана президент Марселя.

Пайе выступал за провансальцев с 2013 по 2015 годы, а затем вернулся в клуб в сезоне 2016/17 из Вест Хэма. В общем хавбек отыграл за Марсель в 326 матчах, в которых забил 78 голов и оформил 95 ассистов. В чемпионате Франции Димитри также выступал за Лилль, Нант и Сент-Эстьен. Пайе вошел в историю Лиги 1, став первым игроком, которому удалось оформить 100 голов и 100 результативных передач.

Напомним, что Димитри Пайе может играть на той же позиции в Марселе, что и украинец Руслан Малиновский.

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