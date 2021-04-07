Игрок "Богини" Маттео Пессина сдал положительный тест на COVID-19, информирует официальный сайт Аталанты.

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23-летний итальянец уже находится на самоизоляции и переносит болезнь бессимптомно. Маттео является конкурентом двух украинцев – Руслана Малиновского и Виктора Коваленко – в полузащите.

В этом сезоне Пессина провел в футболке бергамасков 32 встречи, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами. Ближайший поединок Аталанта сыграет уже 11 апреля против Фиорентины на выезде.

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