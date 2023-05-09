Полузащитник Марселя Димитри Пайе может уйти в отпуск значительно раньше своих партнеров.

В матче против Ланса 36-летний хавбек вышел вместо Руслана Малиновского и успел забить, однако до этого Пайе отличился еще и отвратительным поведением.

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Конфликт спровоцировал Факундо Медина, который в неигровом эпизоде сильно пнул мяч в скамейку запасных Марселя. Провансальцы подскочили, завязалась стычка. Посреди толпы Пайе успел дать пощечину члену тренерского штаба Ланса – Яннику Каюзаку. Представители "кроваво-золотых" пожаловались на это Клеману Тюрпену, однако главный арбитр никак не наказал Пайе.

Эпизод попал в объективы телекамер, поэтому ветерану Марселя придется отвечать за свой поступок. Ему грозит до 5 матчей дисквалификации, сообщает L'Equipe. До финиша чемпионата Франции осталось 4 тура, то есть сезон для конкурента Малиновского уже может оказаться завершенным.

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