После годичной аренды в Реале Кепа вернулся в расположение Челси и раздумывает над своим будущим. Оно зависит от того, какое решение выберет вратарь сборной Украины Андрей Лунин. Если украинец согласится продлить контракт с Реалом, Кепа в Мадрид уже не вернётся. Если Лунин не станет продлевать контракт с "бланкос", Аррисабалага может продолжить карьеру на Сантьяго Бернабеу.

Промедления Лунина вынуждают Реал принять сенсационное решение – неудачник получит еще один шанс в Мадриде

Пока Лунин думает, саудовский Аль-Иттихад обратился к Кепе с хорошим предложением. Клуб Карима Бензема гарантирует испанскому вратарю место в основном составе, чего он будет лишён в Реале в случае возвращения в Мадрид. Об этом информирует Marca.

Ранее Карло Анчелотти дал понять, что был бы рад возвращению Кепы в Реал. Тем не менее, основным вратарём команды в новом сезоне будет Тибо Куртуа.

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