toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Конкурент Лунина Куртуа мог не стать футболистом из-за детского увлечения

18 мая 21:44 91 Читати українською
Конкурент Лунина Куртуа мог не стать футболистом из-за детского увлечения
Тибо Куртуа / ФК Реал Мадрид

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився, що могло стати на перешкоді його кар'єрі футболіста.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родригес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родригес

Вратарь мадридского Реала Куртуа мог заниматься велокроссом вместо футбола.

Реал определился с тремя голкиперами на сезон 2019/20 – судьба Лунина решена

"Я очень любил велокросс. В возрасте 11 или 12 лет, я мог закончить с футболом, поскольку сказал родителям, что хочу перейти в велокросс. Но, в конце концов, я продолжил заниматься футбол", – рассказал Куртуа в интервью Marca.

"Надеюсь, мы одержим победу в последнем матче чемпионата Испании и предоставим нашим болельщикам повод для радости. Мы тяжело тренируемся, чтобы завершить это сезон хорошо и лучше подготовиться к следующему", – добавил бельгиец.

Напомним, что заключительный матч Реала в этом сезоне против Бетиса состоится завтра, 19 мая. Начало игры в 13:00.

Зідан розлютився і відповів на чутки про Реал: Лунін чи син, Грізманн, прощання з зірками – що відбувається насправді

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1299
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Тибо Куртуа Тибо Куртуа Реал Мадрид - Бетис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
5
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук