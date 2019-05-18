Конкурент Лунина Куртуа мог не стать футболистом из-за детского увлечения

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився, що могло стати на перешкоді його кар'єрі футболіста.

Вратарь мадридского Реала Куртуа мог заниматься велокроссом вместо футбола.

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"Я очень любил велокросс. В возрасте 11 или 12 лет, я мог закончить с футболом, поскольку сказал родителям, что хочу перейти в велокросс. Но, в конце концов, я продолжил заниматься футбол", – рассказал Куртуа в интервью Marca.

"Надеюсь, мы одержим победу в последнем матче чемпионата Испании и предоставим нашим болельщикам повод для радости. Мы тяжело тренируемся, чтобы завершить это сезон хорошо и лучше подготовиться к следующему", – добавил бельгиец.

Напомним, что заключительный матч Реала в этом сезоне против Бетиса состоится завтра, 19 мая. Начало игры в 13:00.

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