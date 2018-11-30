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Конкурент Лунина Куэльяр восстановился от травмы – украинец может снова осесть на скамейке запасных Леганеса

08:00 2 Читати українською
Конкурент Лунина Куэльяр восстановился от травмы – украинец может снова осесть на скамейке запасных Леганеса
Иван Куэльяр / Фото из соцсетей

Голкипер Леганеса Иван Куэльяр восстановился от травмы и готов защищать ворота клуба в ближайших матчах.

Основной голкипер Леганеса Иван Куэльяр восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает mundodeportivo.

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Напомним, Куэльяр травмировался 10 ноября в матче против Жироны, что позволило дебютировать украинскому голкиперу Андрею Лунину в Примере.

Неуверенная игра вратаря сборной Украины в матче против Алавеса наводит на выводы, что именно Куэльяр займет место в воротах Леганеса в следующем матче против Вальядолида.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Испании Вальядолид – Леганес состоится первого декабря, начало в 17:15.

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Вальядолід - Леганес: Суббота 01 декабря 2018

Вальядолід
до матча
1
дн
:
14
час
:
47
мин
Леганес
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Иван Куэльяр Иван Куэльяр Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Вальядолід - Леганес
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