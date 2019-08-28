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Конкурент Ярмоленко Антонио травмировался в матче Кубка английской лиги

14:10 50 Читати українською
Конкурент Ярмоленко Антонио травмировался в матче Кубка английской лиги
Майкл Антонио / Reuters

Полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио получил повреждение в матче Кубка английской лиги против Ньюпорта.

Полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио пропустит несколько недель из-за повреждения, сообщает официальный сайт "молотобойцев".

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"У Антонио травма подколенного сухожилия, и пока сложно оценить степень ее тяжести, но, вероятно, он пропустит несколько недель", – прокомментировал Пеллегрини травму своего подопечного.

Напомним, Антонио выступает на позиции нашего Андрея Ярмоленко. Украинец не попал в заявку Вест Хэма на игру Кубка английской Лиги, в котором "молотобойцы" переиграли Ньюпорт 2:0.

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Кубок английской лиги Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Майкл Антонио Майкл Антонио
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