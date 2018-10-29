Конкурент Ярмоленко: Андрею не нужно пытаться вернуться на поле слишком быстро

Партнер Андрея Ярмоленко по Вест Хэму Роберт Снодграс поддержал украинца.

"У Ярмоленко хорошая семья и друзья вокруг него, он будет получать поддержку от товарищей по команде и болельщиков. Все желают ему скорейшего восстановления, мы все вместе с ним.

Я общался с Андреем и сказал ему, что был вне футбола 16 месяцев. Сказал также, что не надо считать это своей ошибкой, если он хочет вернуться на прежний уровень. Пусть травма будет проблемой, но не он сам, потому что тогда он не сможет вернуться профессионалом после восстановления.

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Это один из самых тяжелых моментов в твоей жизни, поэтому я просто сказал Ярмоленко, что он вернется сильнее, потому что у него такой характер – он отличный парень.

Важно, чтобы мы все сплотились вокруг него, оказали поддержку, в которой он нуждается, потому что это серьезная травма, он должен быть осторожным на пути к возвращению на поле.

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Самое главное – оставаться профессионалом, не нужно пытаться вернуться слишком быстро, именно тогда может произойти рецидив травмы.

Он в надежных руках, у нас хорошая команда медиков, классные ребята, которые обеспечат ему поддержку и все, в чем он нуждается, поэтому мы будем все вместе с ним", – цитирует Снодграса официальный сайт Вест Хэма.