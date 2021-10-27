Нападающий Бенфики Гонсалу Рамуш может пойти на серьезное повышение.

Бавария заинтересована в услугах 20-летнего португальца, информирует Bild.

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Чемпионы Германии следили за Рамушем еще в молодежной команде Бенфики. Нападающий смог поразить, оформив 14 голов в 12 матчах на юношеском уровне. С текущего сезона талант начал стабильно выходить за взрослую команду "орлов", где является прямым конкурентом Романа Яремчука.

Добавим, что действующий контракт Рамуша рассчитан до лета 2025 года, а цена за Transfermarkt составляет 8 млн евро.

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