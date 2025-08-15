Чемпионы Италии победили чемпионов Греции со счетом 2:1, однако тренеров в таких матчах значительно больше беспокоит не результат, а здоровье игроков.

Товарищеский матч титулованных клубов завершился дракой и 2 удалениями – видео дикости

Еще в первом тайме Наполи потерял Ромелу Лукаку из-за повреждения, а затем Аюб Эль Кааби едва не сломал Амира Ррахмани. Форвард Олимпиакоса грубо влетел в соперника и сразу получил желтую карточку. Тренеру партенопейцев Антонио Конте этого было мало, поэтому он выскочил на поле, чтобы лично разобраться с грубияном. К счастью, массовой драки удалось избежать, а Ррахмани продолжил игру.

Напомним, Эль Кааби – прямой конкурент Романа Яремчука, однако украинец сейчас залечивает травму и не может помочь Олимпиакосу.

? Conte was furious with Olympiakos’ tackles on Napoli



pic.twitter.com/U2cur8PfJO — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 14, 2025

