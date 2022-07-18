Лиссабонский клуб уже составил список игроков, с которыми нужно попрощаться. В него попали 10 футболистов, сообщает Record. В частности, Харис Сеферович, который мог бы составить конкуренцию Роману Яремчуку на позиции центрфорварда.

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Также Бенфика больше не рассчитывает на Суалихо Мэйте, Родриго Пинью, Чикинью, Андре Алмейду, Габриэля, Аделя Таарабта, Пицци, Диогу Гонсалвеша и Жила Диаша. Отметим, по меньшей мере, половина из этих исполнителей были основными в прошлом сезоне.

Пока реальные претенденты есть только на Таарабта и Сеферовича. Пинью, Мейте и Диаса Бенфика готова отпустить в аренду. Для остальных исполнителей лиссабонцы настроены найти новое постоянное место работы.

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