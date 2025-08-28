Нападающий Вулверхэмптона Йорген Странд Ларсен может сменить клуб уже в ближайшее время. По информации The Athletic, 25-летний норвежец четко заявил руководству "волков", что хочет перейти в Ньюкасл.

Клуб из Сент-Джеймс Парк уже делал два предложения за форварда – на 50 и 55 миллионов евро, но оба были отклонены. Позиция Вулверхэмптона пока неизменна: ни одно предложение не будет принято. Глава клуба Джефф Ши прямо сообщил Ларсену, что в это трансферное окно переход невозможен. В Вулверхэмптоне ищут усиление атаки, но новичок должен стать лишь дополнением к норвежцу, а не его заменой.

Сам футболист, впрочем, настаивает на переходе. Ньюкасл видит в нем замену Каллуму Уилсону, который покинул клуб летом после завершения контракта. Зато Александер Исак, что также хочет уйти и тренируется отдельно от команды, пока не рассматривается как непосредственный конкурент Ларсену.

Йорген Странд Ларсен прошлый сезон провел в Вулверхэмптоне на правах аренды из Сельты, а в июле трансфер был выкуплен за 27 миллионов евро. В этом сезоне норвежец уже успел забить дважды в Кубке лиги, выйдя на замену в матче с Вест Хэмом (3:2). Всего на счету нападающего 41 поединок за "волков", 16 голов и 5 ассистов.

Ньюкасл активно ищет форварда после неудач с другими целями. Уго Экитике выбрал Ливерпуль, Беньямин Шешко подписал контракт с Манчестер Юнайтед, а Жоао Педро и Лиам Дилап перебрались в Челси. Напомним, что Ньюкаслу даже предложили подписать Артема Довбыка из Ромы, но дальше разговоров дело пока так и не дошло.

