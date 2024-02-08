Конкурент Довбика в Жироне оценил шансы украинца на матч с Реалом: "Он делает все возможное"
Нападающий каталонцев Кристиан Стуани высказался относительно возможного (не)участия Артема Довбика в важнейшем поединке против лидера Ла Лиги Реала.
"Я не врач, я не могу вам сказать, сыграет он или нет. Он сделает все возможное, чтобы сыграть.
Довбик загадочно оценил свои шансы сыграть против Реала в матче за лидерство Ла Лиги
Мы надеемся и хотим, чтобы это произошло, чтобы мы могли иметь все доступные инструменты и таким образом быть еще сильнее", – цитирует Стуани AS.
Напомним, украинец пропустил матч предыдущего тура Ла Лиги против Реал Сосьедада (0:0) из-за повреждения. Впереди у Жироны сверхпринципиальное противостояние с Реалом, которое состоится в субботу, 10 февраля, в Мадриде. Начало встречи в 19:30 по Киеву.
Сейчас "сливочные" лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая каталонцев на 2 очка.
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