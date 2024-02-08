"Я не врач, я не могу вам сказать, сыграет он или нет. Он сделает все возможное, чтобы сыграть.

Довбик загадочно оценил свои шансы сыграть против Реала в матче за лидерство Ла Лиги

Мы надеемся и хотим, чтобы это произошло, чтобы мы могли иметь все доступные инструменты и таким образом быть еще сильнее", – цитирует Стуани AS.

Напомним, украинец пропустил матч предыдущего тура Ла Лиги против Реал Сосьедада (0:0) из-за повреждения. Впереди у Жироны сверхпринципиальное противостояние с Реалом, которое состоится в субботу, 10 февраля, в Мадриде. Начало встречи в 19:30 по Киеву.

Сейчас "сливочные" лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая каталонцев на 2 очка.

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