"Футбол 24" проанализировал матч 33-го тура Серии А между Ромой и Вероной, который завершился не очень успешно для Артема Довбика персонально.

Артем Довбик остался на скамейке запасных на игру против Вероны. Все это из-за тренерского стиля Клаудио Раньери, который проводит постоянную ротацию. В этот раз в основе "волков" вышел Эльдор Шомуродов, который в итоге и забил решающий гол.

Рома минимально победила Верону – конкурент Довбика забил и приблизил "волков" к ЛЧ, но провалился вместе с Артемом

Довбык же вышел на поле на 70-й минуте и присоединился к одной из неплохих атак Ромы, которую запороли партнеры. Досталось украинцу и от Клаудио Раньери, который перед игрой раскритиковал Артема, заявив, что "он должен дать мне больше". Обо всем этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".