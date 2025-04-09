В Роме ожидается очередное обновление соглашения. После подписей Пизилли и Паредеса наступила очередь Элдора Шомуродова. Как информирует Il Tempo, узбек продлит свой контракт с клубом до лета 2027 года.

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При этом он согласился на снижение зарплаты. Напомним, что зимой Шомуродов был близок к уходу в аренду – в его услугах были заинтересованы Дженоа и Венеция. Однако в последние дни трансферного рынка Элдор забил в ворота Айнтрахта в Лиге Европы и тем самым вернул доверие главного тренера Клаудио Раньери.

В конце концов форвард второго темпа превратился в джокера. Именно он сравнял счёт в последнем матче Ромы с Ювентусом – после выхода на замену.

Несмотря на продление контракта, будущее Шомуродова в Роме остаётся загадкой. Всё будет зависеть от нового наставника команды, который будет назначен летом.

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