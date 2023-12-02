Конкурент Довбика оформил безумный камбек для Цыганкова и Ко – обзор матча Жирона – Валенсия
Жирона минимально обыграла Валенсию (2:1), создав безумный камбек. Дублем отличился Кристиан Стуани. Смотрите обзор матча Жирона – Валенсия на сайте Футбол 24.
Жирона Виктора Цыганкова и Артема Довбика одолела Валенсию (2:1) в матче 15-го тура Ла Лиги – подопечные Мичела создали невероятный камбэк в концовке встречи.
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Хозяева активнее начали матч и контролировали мяч на половине поля соперника на протяжении всей первой половины игры, но не нанесли ни одного удара в створ ворот Валенсии – был точный удар Артема Довбика, который не засчитали из-за офсайда.
Во втором тайме ход игры не изменился: Жирона продолжала контролировать мяч, а Валенсия компактно защищалась. В середине второй половины игры форвард "летучих мышей" Дуро подловил ошибку защитника Жироны и открыл счет в матче - 1:0. После пропущенного мяча Мичел выпустил на поле Кристиана Стуани – ветеран оформил дубль и принес своей команде победу.