"Конкретных предложений нет", – Леонардо продолжил трансферную сагу Неймара

Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо опроверг информацию о скором уходе форварда команды Неймара.

"Ничего не изменилось, совсем. Конкретных предложений по Неймару нет. У него есть контракт с нами и он остается нашим игроком", – цитирует спортдира парижан Sky Sports.

Барселона получила неожиданное препятствие для трансфера Неймара – возвращение под серьезной угрозой

На этой неделе появилась информация, что Барселона предложила за бразильца 90 млн фунтов плюс двух игроков на выбор из списка. Доступными для ПСЖ якобы является Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нелсон Семеду, Малком и Самюэль Умтити.

Напомним, Неймар хочет покинуть ПСЖ, при этом приоритетом для форварда является возвращение в Барселону. Именно с Камп Ноу 27-летний нападающий перебрался во Францию за рекордные 222 млн евро два года назад.

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