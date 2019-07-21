toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ БАВАРИЯ - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР

"Конкретных предложений нет", – Леонардо продолжил трансферную сагу Неймара

09:24 98 Читати українською
"Конкретных предложений нет", – Леонардо продолжил трансферную сагу Неймара
Неймар / AFP

Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо опроверг информацию о скором уходе форварда команды Неймара.

"Ничего не изменилось, совсем. Конкретных предложений по Неймару нет. У него есть контракт с нами и он остается нашим игроком", – цитирует спортдира парижан Sky Sports.

Барселона получила неожиданное препятствие для трансфера Неймара – возвращение под серьезной угрозой

На этой неделе появилась информация, что Барселона предложила за бразильца 90 млн фунтов плюс двух игроков на выбор из списка. Доступными для ПСЖ якобы является Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нелсон Семеду, Малком и Самюэль Умтити.

Напомним, Неймар хочет покинуть ПСЖ, при этом приоритетом для форварда является возвращение в Барселону. Именно с Камп Ноу 27-летний нападающий перебрался во Францию за рекордные 222 млн евро два года назад.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Конкурент Малиновского оценил трансфер украинца в Аталанту, сравнив его с игроком Ливерпуля
06:30
321
Теги
Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Леонардо Араужо Леонардо Араужо Трансферы ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
52
мин
Ювентус
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук