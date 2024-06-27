– Могли бы Вы прокомментировать, какая сейчас ситуация в СК Днепр-1? Сегодня Вячеслав Фридман рассказал, что клуб прекратит существование. Что известно игрокам относительно этого?

– Конкретики нет, полная тишина.

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– Игроки сейчас в отпуске. Как реагируют на такие новости внутри команды?

– Все ждут ясности. Параллельно ведут переговоры с другими командами.

– Долги за пять месяцев по зарплате клуб до сих пор не погасил? Нет подвижек в выплатах?

– Есть только обещания.

– Планируете ли жаловаться в УАФ из-за этих долгов?

– Для начала надо понимать, что будет с клубом. И как они будут решать эту ситуацию.

– Сейчас много игроков покидает СК Днепр-1. Вы также ведете переговоры с другими клубами?

– Да, я рассматриваю варианты, и не только в Украине. Но пока не хочу говорит, с кем именно.

– В общем насколько неожиданной для команды является сегодняшняя ситуация в СК Днепр-1? Было удивление, когда Фридман заговорил о возможной смерти клуба. Все же удалось в еврокубки выйти.

– Он сказал все по факту. Если мы не сможем бороться за медали и достойно представлять клуб в Европе, зачем тогда играть. СК Днепр-1 – это клуб амбиций с характером, а играть, чтобы просто играть, не для этого клуба.

– То есть, команда еще в прошлом сезоне понимала, что все может закончиться прекращением существования СК Днепр-1?

– Мы просто понимали, что возможности будут меньше, – сказал Сарапий в комментарии Tribuna.

Напомним, контракт 35-летнего оборонца с днепрянами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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