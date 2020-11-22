Суперлига, 9-й тур

Коньяспор – Касымпаша – 2:1

Голы: Скубиц, 49, Чагиран, 89 – Кара, 17

Коньяспор на домашнем поле победил Касымпаша, хотя все начиналось плохо для команды Артема Кравца. Уже на 17 минуте она пропустила, а украинец с одноклубниками в атаке не смог результативно ответить в первом тайме.

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Ситуация изменилась во второй 45-минутке. Коньяспор забил дважды, оформив важный камбэк, а украинец записал в свой актив "горчичник". Несмотря на это, Артем неплохо проявил себя в матче – четыре удара в створ ворот, один пас под удар и 5 из 6 выигранных верховых дуэлей.

Победа подняла Коньяспор на 8 место с двенадцатью очками, Касымпаша идет 10. К слову, это был 7 матч в текущем сезоне для Кравца в Суперлиге, в которых он отметился 5-ю голами и одним ассистом.

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