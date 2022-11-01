После потери очков в матче со Страсбуром в 13 туре чемпионата Франции (2:2) игроки Марселя выразили недовольство в адрес Игора Тудора.

Марсель пропустил на 90+3-й минуте от Страсбура, тем самым позволив сопернику сравнять счёт (2:2). После финального свистка некоторые игроки высказали главному тренеру команды Игору Тудору недовольство по поводу его стиля управления командой. Об этом информирует L'Équipe.

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Это уже не первая конфронтация между тренером и командой. В начале августа некоторые ветеран Марселя, в том числе и Димитри Пайе, не приняли методы хорватского специалиста. Тогда издание La Provence сообщало, что Пайе запрашивал встречу с президентом клуба Пабло Лонгорией, чтобы обсудить поведение тренера.

Тогда же источник сообщал, что Тудор не стесняется прибегать к публичной ругани в адрес игроков, а также диким крикам.

Во вторник, 1 ноября Марселю предстоит сыграть дома с Тоттенхэмом в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На кону выход в плей-офф турнира.

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