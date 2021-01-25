Сегодня нападающий тренировался на базе отдельно от остальной команды, сообщает Sky Sport Italia.

Рома начала активные переговоры по Яремчуку – бельгийское СМИ назвало сумму возможного трансфера

Джеко не попал в заявку на последний матч и лишен звания капитана. Более того, Фонсека забрал повязку у боснийца на глазах партнеров. Тренер Ромы не собирается тратить время на мятежника, а представители Эдина ищут новое место работы. Правда, с этим возникла проблема – 34-летний форвард хочет играть за топ-клуб, а достойных предложений пока нет.

Напомним, Джеко выступает за Рому с лета 2016 года. Ветеран провел в составе "волков" 242 матча, отличился 114 голами и 52 ассистами.

Сульшер вперше побив Клоппа, Ілічіч посадив Маліновського і приструнив Мілан, старання Ярмоленка – огляд вікенду