Шотландия расписала ничью со Швейцарией во втором туре группового раунда Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шотландии нужна была только победа после фиаско в первом туре против Германии. Островитяне пытались захватить инициативу, но игра в целом получилась равной. Соперники обменялись голами в первом тайме.

Шотландия расписала ничью со Швейцарией – скотты потеряли лидера, Шакири забил шедевральный гол

Шер неудачно останавливал удар Мактоминай, помешал своему голкиперу и срезал мяч в ворота. Шакири выровнял ситуацию шедевральным дальним ударом. Ндой мог принести Швейцарии победу, но гол отменили из-за офсайда.

"Нати" набрали четыре очка за два тура и комфортно подходят к последнему матчу против Германии.