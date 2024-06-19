"Во-первых, хочу поздравить житомирян и всех причастных к клубу с исторической жеребьевкой. Конечно, жеребьевка была удачной, потому что нам, наконец, удалось узнать, кто будет соперником. Мы должны с уважением относиться к каждому коллективу, который в течение сезона в чемпионате своей страны доказывал свою профессиональную пригодность и получал право соревноваться на международной арене.

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Особенности и сложности этого пути могут знать только люди, которые причастны к процессу. Поэтому с уважением относимся к Олимпии и их пути, который привел их к встрече с нами. Кто будет фаворитом? Оставим этот вопрос для независимых аналитиков и специалистов. Исход любого противостояния решает игра и наша готовность к каждому эпизоду, каждого мгновения на поле. Прогнозы – это лишь наша фантазия, вплоть пока они не будут подтверждены, или отменены реальностью.

Как команда восприняла соперника? Спокойно. Игроки сосредоточены на своем процессе. Сейчас у нас насыщенный ежедневный график: много информации, требовательные тренировки с первого дня. Но есть ясность и это хорошо, потому что неопределенности в нашей жизни и так хватает.

Сколько времени будет для подготовки к матчам против Олимпии? Все будет зависеть от того, как быстро мы сделаем прогресс в адаптации к нашим принципам игры. На этом сейчас весь фокус. Аналитическая группа уже начнет свою тщательную подготовительную работу, а мы вернем наше внимание к контексту соперника чуть позже", – поделился Ашур в комментарии официальному сайту Полесья.

Напомним, житомиряне начнут дебютный сезон в еврокубках противостоянием с Олимпией Любляна. Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций состоятся 25 июля и 1 августа 2024 года.

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