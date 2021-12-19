"Я провел мало времени в Бенфике. Игроку нужна уверенность в своих силах. Мне легко было адаптироваться из-за языка. Но потому, что у меня не было возможностей проявить себя, я предпочел найти другой клуб.

Педриньо рекламирует Шахтер лучшему бомбардиру Копа Америка-2019

В Шахтере мне помогают бразильцы. Конечно, холодно, но адаптация была действительно быстрой. Я получаю игровое время, есть уверенность", – цитирует вингера "горняков" Gazeta Esportiva .

Напомним, Педриньо не смог заиграть в Бенфике и после первого же сезона перебрался в Шахтер, где уже провел 19 матчей и стал автором четырех голов и трех ассистов.