Руководство Динамо обращалось к Шахтеру, чтобы перенести поединок 7-го тура УПЛ на 17 октября, или же сыграть Классическое в Польше. Однако согласия на это получено не было, сообщает ТаТоТаке.

Журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию, несколько дополнив ее.

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"Все мне будут снова рассказывать, что я предвзято отношусь к Премьер-лиге, но смотрите. Мы все говорим об уважении. Сейчас Динамо и Шахтер поддерживают друг друга в соцсетях, где только можно. Но Шахтер, зная, что ему играть два матча против Реала, обратился ко Львову, и их матч перенесли. Я считаю, что можно было бы тогда переносить поединки Динамо и СК Днепр-1, но они не обратились, сказали, что будут играть.

Насколько я знаю, в Премьер-лиге говорили, что если участник еврокубков просит перенести матч, то его переносят. Во время войны даже не обязательно согласие соперника. Я слышал этот разговор, у меня есть свидетели. Сейчас Динамо обратилось с просьбой перенести игру, но Шахтер и Премьер-лига не пошли навстречу.

Шахтер играл во вторник, Динамо – в четверг, а матч – в воскресенье. Я сам против переносов, но Шахтер сам первым совершил этот прецедент. Неужели трудно "респектнуть"? Вы первые перенесли игру, первые начали это. А сейчас, когда Динамо обращается, ваш главный, как вы говорите, друг вне футбольного поля и главный соперник на футбольном поле.

Никто даже не пошел навстречу, потому что сейчас на первый план выходят очки и деньги заработанные. Конечно, сейчас взять "теплое" Динамо гораздо проще. Если мы так делаем, то давайте, не будем говорить о каком-то уважении друг к другу. И не нужно рассказывать, что мы всех поддерживаем.

Если все по правилам, не переносите игру со Львовом, не делайте прецедент. Поскольку если все участники еврокубков будут переносить поединки, то мы чемпионат до 26-го года не закончим", – сказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Поединок Шахтер – Динамо стартует 16 октября в 17:00 на Арене Львов. Обе команды сыграли в УПЛ по 5 матчей – "горняки" набрали 13 очков и занимают 2 место, а киевляне идут 8-ми, имея 9 баллов.

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