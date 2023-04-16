Конец "сухой" серии Антони, длившейся более полугода, в видеообзоре матча Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2
16 апреля 22:08 - Читати українською
Ноттингем Форест уступил Манчестер Юнайтед в рамках 31-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Антони 32’
Диогу Далот 76’
32’ Антони
76’ Диогу Далот
После нескольких неудач подопечные Эрика Тен Хага вернулись на путь побед, выиграв уже три матча подряд. В них МЮ не пропустил ни одного мяча. Героем сегодняшней встречи стал Антони, записавший в свой актив гол+пасс. К слову, бразилец забил в матче АПЛ впервые с 9 октября прошлого года.
Манчестер Юнайтед расстроил непробиваемого Наваса, обыграл Ноттингем Форест и вышел на третье место АПЛ.
Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед закрепился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Ноттингем Форрест остался в зоне вылета. Эвертон опережает "лесников" только благодаря лучшей разнице мячей.
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