После нескольких неудач подопечные Эрика Тен Хага вернулись на путь побед, выиграв уже три матча подряд. В них МЮ не пропустил ни одного мяча. Героем сегодняшней встречи стал Антони, записавший в свой актив гол+пасс. К слову, бразилец забил в матче АПЛ впервые с 9 октября прошлого года.

Манчестер Юнайтед расстроил непробиваемого Наваса, обыграл Ноттингем Форест и вышел на третье место АПЛ.

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед закрепился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Ноттингем Форрест остался в зоне вылета. Эвертон опережает "лесников" только благодаря лучшей разнице мячей.