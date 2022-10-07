"Куртуа становится лучше, воспаление становится все меньше и меньше. Увидим, поедет ли он в Варшаву, но в Класико он будет готов", – цитирует Анчелотти AS .

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Основной кипер "бланкос" повредил седалищный нерв, из-за чего в воротах в последних двух матчах стоял Андрей Лунин – ничья с Осасуной 1:1 и победа над Шахтером 2:1. У Реала впереди поединки с Хетафе (8 октября), Шахтером (11 октября) и Барселоной (16 октября).

В этом сезоне Тибо Куртуа провел 9 матчей, 3 из которых отстоял на ноль. Мадридцы еще не проигрывали в кампании 2022/23 как с бельгийцем, так и с украинцем на воротах.

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