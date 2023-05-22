Конец победной серии "нерадзурри" в видеообзоре матча Наполи – Интер – 3:1
06:00 - Читати українською
Наполи принимал Интер в 36-м туре Серии А. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
90+5’ Джанлука Гаэтано
Ромелу Лукаку 82’
82’ Ромелу Лукаку
90+5’ Джанлука Гаэтано
Казалось, что в конце сезона, когда неаполитанцы уже досрочно оформили чемпионство, им не хватит мотивации в матчах даже против топовых соперников. Однако Наполи продемонстрировали, что это не так. Встреча против Интера принесла очередные три очка, сломав победную серию "нерадзурри", длившуюся пять матчей.
Наполи одержал историческую победу, в безумной концовке перестреляв Интер – миланцы больше тайма провели в меньшинстве
Интер переместился на четвертую строчку, пропустив вперед Лацио, который выиграл свой матч.
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