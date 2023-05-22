Казалось, что в конце сезона, когда неаполитанцы уже досрочно оформили чемпионство, им не хватит мотивации в матчах даже против топовых соперников. Однако Наполи продемонстрировали, что это не так. Встреча против Интера принесла очередные три очка, сломав победную серию "нерадзурри", длившуюся пять матчей.

Наполи одержал историческую победу, в безумной концовке перестреляв Интер – миланцы больше тайма провели в меньшинстве

Интер переместился на четвертую строчку, пропустив вперед Лацио, который выиграл свой матч.