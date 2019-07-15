"Конец перехода Де Лигта в Ювентус близок", – директор Аякса подтвердил уход капитана команды

Спортивный директор Аякса Марк Овермарс прокомментировал возможный переход Маттейса Де Лигта в Ювентус.

"Конец перехода Де Лигта близок. Сейчас речь идет о банковских гарантиях, ведь Аякс всегда очень строг в этих вопросах. Я надеюсь, что все это быстро решится и итальянцы все сделают правильно", – цитирует Овермарса Voetbal International.

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Напомним, ранее сообщалось, что нидерландский защитник сегодня, 15 июля, должен прибыть в Турин для прохождения медосмотра и оформления трансфера.

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К слову, в прошлом сезоне Де Лигт провел за Аякс 55 поединков во всех турнирах, где забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.