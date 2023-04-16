Один из ведущих игроков мадридцев Тони Кроос принял важное решение относительно продолжения своей карьеры.

Год назад немецкий полузащитник отказал Мадриду, когда тот предложил пролонгировать контракт. Тони хотел понять, выдержит ли его тело стабильные нагрузки.

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Прошел год. Кроос четко определился, что хочет и дальше выступать за Реал. Так что вскоре стороны подпишут новое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2024 года, утверждает Marca. Это было как желание игрока, так и руководство клуба.

Удовлетворен таким решением и Карло Анчелотти, который имеет хорошие отношения с 33-летним игроком сборной Германии и полагается на него.

Напомним, Тони перебрался в столицу Испании из Баварии в 2014-м за 25 миллионов евро. С тех пор наиграл 405 поединков и выиграл 19 трофеев, 4 из которых – триумфы в Лиге чемпионов.

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