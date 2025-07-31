Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о прощании со своим многолетним директором по футболу Чики Бегиристайном. Его заменит Уго Виана. Это прощание было давно запланированным – испанец намерен отдохнуть от футбола. Пеп Гвардиола и совет директоров клуба также были в курсе о намерениях Бегиристайна, так что это не стало для них неожиданностью.

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Чики присоединился к Манчестер Сити в 2012 году и сыграл важную роль в богатом на трофеи периоде для клуба – за время его работы "горожане" выиграли 21 трофей, включая 7 титулов АПЛ и Лигу чемпионов. Именно он привел в Сити Пепа Гвардиолу.

City Studios также выпустит полнометражный фильм "Прощание с Чики", рассказывающий о блестящем игроке, который впоследствии стал одним из величайших футбольных директоров в истории футбола.

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