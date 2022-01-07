Ювентус расписал ничью с Наполи в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Неаполитанцы прибыли в Турин на фоне огромных кадровых проблем, но именно они открыли счет. Дрис Мертенс забил 200-й мяч в истории противостояния этих команд. После перерыва, как оказалось, Федерико Кьеза установил окончательный счет. Ювентус набрал 35 очков и остался под зоной Лиги чемпионов. Наполи с 40 баллами сохранил за собой третье место, но отставание от лидеров Серии А растет.

Ювентус и Наполи расписали ничью

Следовательно, оборвалась серия, длившаяся более 10 лет. Ювентус и Наполи крайне редко играют вничью, до отчетного матча команды не смогли выявить победителя на поле "бьянконери" еще в мае 2011-го.