Испанская прокуратура запретила Реалу проводить концерты на домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу из-за проблем с недостроенной парковкой. Ожидается, что этот вопрос будет решен в лучшем случае в марте 2025 года. Как информирует Relevo, в связи с этим летом Реалу придётся открыть большую распродажу игроков – в такой способ "бланкос" смогут компенсировать понесенные убытки.

Анчелотти не хочет отправлять Лунина в запас после возвращения Куртуа – в Реале высоко оценили вклад украинца в игру

Изменение статуса Орельена Чуамени из неприкасаемых в игрока, который может быть продан – яркое свидетельство изменённой политики мадридского клуба. Сообщается, что на трансферный рынок ради получения прибыли могут быть выставлены такие игроки как Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Родриго.

Согласно источнику, статус Килиана Мбаппе останется неизменным – французский форвард не подлежит продаже ни при каких обстоятельствах.

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