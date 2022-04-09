Гранада вышла вперед благодаря красивому удару Мачиса, но Диего Карлос еще до перерыва восстановил статус-кво. Во втором тайме на авансцену вышел видеоассистент арбитра. Сначала он правильно засчитал гол Окампоса, которого как раз должны были снять с поля (лайнсмен зафиксировал "фальшивый" офсайд). Затем последовала обратная процедура с точным ударом Рафы Мира – главный арбитр не заметил фол нападающего Севильи, но повтор помог во всем разобраться.

Севилья сверхдраматично прервала серию без побед и опередила Барселону – Окампос стал автором гола после своей замены

Последние минуты превратились в драму. Диас сравнял счет на 88-й, однако Гранада умудрилась дважды пропустить в компенсированное время – на этот раз Мир забил легитимно, а Папу Гомес установил окончательные 4:2 в пользу Севильи.