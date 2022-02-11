Пресс-центр бизнес-группы DCH опубликовал пресс-релиз, в котором объяснил, для чего Александр Ярославский улетел в Лондон.

"По просьбе представителей масс-медиа сообщаем дополнительную информацию относительно перелета Александра Ярославского вчера, 10 февраля, чартерным рейсом по маршруту "Харьков – Лондон". Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы.

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11 февраля в 11:00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18 января 2022 года. Далее, с 12 по 19 февраля, запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28 января 2022 года. По запросу СМИ мы можем предоставить подтверждающие документы.

Подчеркнем также, что в 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс общим временем налета 271 час 8 мин налета. Из них в Лондон – 37 рейсов", – сообщает пресс-служба DCH.

Напомним, полиция проводит следственные действия из-за смертельного ДТП, в котором фигурирует автомобиль из кортежа Александра Ярославского. Проводятся обыски в гостинице и в доме президента Металлиста, а его самого ждут на допрос.

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