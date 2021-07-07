Японский разработчик и издатель видеоигр, в частности PES, разорвал соглашение с 30-летним нападающим через месяц после подписания, сообщает Marca. Он был послом бренда.

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На такой шаг в компании пошли из-за недавно обнародованого видео, на нем Антуан Гризманн и Усман Дембеле насмехались над японскими работниками, которые ремонтировали телевизор в номере футболистов. Скорее всего, его записали в 2019-м во время поездки Барселоны в Японию. Теперь футболистов обвиняют в расизме.

"Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? А что это за отсталый язык? Это вообще технически развитая страна или нет?" – спросил на записи Дембеле у Гризманна, и оба смеялись.

Заметим, выяснить отношения с Konami придется еще и руководству Барселоны. Ведь компания-разработчик является партнером клуба и владельцем игровой франшизы Barcelona eFootball PES. Японцы объявили, что попросят "блаугранас" объяснить подробности этого инцидента и возможные дальнейшие действия.

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