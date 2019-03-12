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"Кому-то я неприятен", – Селезнев не понимает, почему Шевченко не пригласил его на командный ужин сборной Украины

15:17 282 Читати українською
"Кому-то я неприятен", – Селезнев не понимает, почему Шевченко не пригласил его на командный ужин сборной Украины
Евгений Селезнев / Футбол 24

Форвард Малаги Евгений Селезнев прокомментировал свое непопадание в лагерь "сине-желтых".

"Я не понял один случай, когда меня не вызвал Шевченко. Когда я был в форме – три гола за четыре игры. Этого я не понял.

В сборную я приехал, тогда еще и ужин был, когда Мальдини был. Кстати, меня одного из всех тогда не позвали. Тогда всех позвали: травмированных, полутравмированных. И даже тех, кто не играл, просто "на карандаше" был звали на тот ужин (шутит. – прим.).

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Меня почему не позвали? Просто не захотели, наверное, кому-то я неприятен. Просто из-за того ужина у меня определенный осадок остался, неприятно. Я не могу сказать, что я обиделся, но это настолько некрасиво по отношению ко мне было.

Сейчас я нахожусь не в тех кондициях, чтобы выступать за сборную. Однако были моменты, когда я играл и забивал, а вызвались совсем другие. Здесь же дело не в этом. Если не доверяешь, то скажи честно – его не будем больше вызывать. Я не очень люблю обман, просто скажи – "да" или "нет". Для чего-то придумывать", – сказал Селезнев для шоу Бомбардир.

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Евгений Селезнев Евгений Селезнев Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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