"Правда ли, что я покинул пост главы наблюдательного совета Металлиста 1925? Это фейк. Все на своих местах, люди работают. Кому это было выгодно сделать? Даже не могу понять, для чего эти ребята с ТаТоТаке, которые наряду с футболом даже не полежали, это делают. Может, кто-то дал что-то на булку с маслом – вот они и печатают такую ​​чепуху.

Стороженко покинул Металлист 1925 – в руководстве клуба появился экс-игрок Шахтера

Я остаюсь председателем наблюдательного совета футбольного клуба Металлист 1925, все делаю для того, чтобы родные земляки, харьковчане и все, кому интересна судьба нашего футбола, были довольны нашей работой. Поэтому я спокойно смотрю на такие фейки, улыбаюсь и думаю, что с каждым разом болванов становится все больше. Командой руководит Кривенцов, генеральный директор – Ярослав Вдовенко.

Информация о причастности агента Юрия Данченко к клубу также не соответствует действительности. У нас давние и дружеские отношения с Данченко, но по регламенту ФИФА и УАФ футбольные агенты не имеют права управлять одним футбольным клубом. Поэтому у нас отношения сугубо в спортивной плоскости, никаким руководителем он у нас в клубе не является", – сказал Стороженко в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, после первого круга Металлист 1925 занимает в турнирной таблице Первой лиги 5-е место, набрав 25 очков. От лидера первенства – Агробизнеса – харьковчан отделяет 6 пунктов.

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