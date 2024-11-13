"Мы учимся. Было ясно, что в этом сезоне мы станем жертвами прошлогоднего успеха, поскольку все познается в сравнении. В прошлом году к этому моменту времени у нас было 34 очка, мы забили 31 гол, а в этом году у нас 18 и мы забили 16 голов. Мы постарались создать очень конкурентоспособный состав, нам было ясно, что мы сыграем много игр, что мы не будем тренироваться, что мы будем много путешествовать... Мы провели 13 очень сложных туров, для меня это – определенная точка отсчёта, поскольку мы продемонстрировали способность совершенствоваться. Это не значит, что мы не занимаемся самокритикой.

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Мы провели анализ, в чем причины спада. Есть много факторов. Во-первых, летом было много турниров, на которых участвовали наши игроки. Это было лето с Евро, Копа Америка и Олимпийскими играми. Даже в августе у нас было не так много игроков, а игра каждые три дня берет свое. Несмотря на это, мы набрали 18 очков в Ла Лиге. Мичелу пришлось сохранять баланс, и он хорошо с этим справился.

Когда ушел Довбик, мы компенсировали эту потерю двумя новыми игроками. Игра Абеля Руиса в первых играх была хорошей, а Миовски прибыл на рынок в последние недели и находится на этапе понимания игры Мичела. Мы знаем, что он может внести гораздо больший вклад, и сейчас он немного нервничает из-за отсутствия гола. Но мы им доверяем.

У меня ощущение напряжения среди болельщиков. Они недовольны, и я не понимаю, почему. Я не ожидал, что нас будут освистывать, меня это шокировало. Мы стараемся строить билдап от вратаря и нам нужна поддержка. Критика за цены на билеты на матч против Ливерпуля также неприятна", – цитирует Marca Карселя.

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