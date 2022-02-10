"В связи с заинтересованностью масс-медиа в освещении ДТП, произошедшей в ночь с 9 на 10 февраля 2022 г. на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", сообщаем следующее:

Полиция будет вызывать Ярославского на допрос как возможного участника ДТП

1. За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения.

2. 10 февраля 2022 г. Александр Ярославский в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей", – сообщает пресс-служба DCH.

Напомним, полиция по факту ДТП открыла уголовное производство по двум статьям УКУ – ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

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