Леверкузенский клуб славится великолепной скаутской работой, частью которой может стать Михаил Мудрик.

Байер продолжает торговать Мудрика из Шахтера. Пока руководство "горняков" затягивает трансфер, предлагаем ознакомиться с впечатляющим списком молодых футболистов (до 21 года), которых Леверкузен сумел заманить за последние 3 года.

– Флориан Вирц: взяли за 200 тысяч из Кельна, сейчас оценивается в 70 млн

– Мусса Диаби: взяли за 15 млн из ПСЖ, сейчас оценивается в 60 млн

– Пьеро Хинкапи: взяли за 6 млн в Аргентине, сейчас оценивается в 17 млн

– Амин Адли: взяли за 7,5 млн из Тулузы, сейчас оценивается в 12 млн

– Джереми Фримпонг: взяли за 11 млн из Селтика, сейчас оценивается в 20 млн

– Митчел Баккер: взяли за 7 млн ​​из ПСЖ, сейчас оценивается в 14 млн

– Эдмонд Тапсоба: взяли за 20 млн в Португалии, сейчас оценивается в 40 млн

– Эсекиель Паласиос: взяли за 17 млн ​​в Ривер Плейта, сейчас оценивается в 25 млн

– Адам Гложек: взяли за 13 млн у Спарты, сейчас оценивается в 20 млн

– Зидан Сертдемир: взяли за 2,5 млн из Дании

– Жарделл Канга: взяли за 500 тысяч из Швеции

– Икер Браво: взяли бесплатно в Барселоне

Байер – идеальный вариант для Мудрика. Шахтер должен его отпустить