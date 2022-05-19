Наставник Андерлехта Венсан Компани скоро может попробовать свои силы в статусе тренера на Туманном Альбионе.

36-летний бельгийский специалист находится на радарах Бернли. Клуб назначит его новым тренером после ухода Шона Дайча при одном условии, сообщает MEN .

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Для этого "бордовым" нужно сохранить прописку в английской Премьер-лиге. Это важно для Компани. Перед перенесенным поединком 18-го тура против Астон Виллы "бордовые" размещались в зоне вылета. В последнем туре команда будет играть с Ньюкаслом.

Заметим, что легенда Манчестер Сити завершил карьеру в Андерлехте в 2020-м и стал главным тренером.

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