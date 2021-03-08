Сергей Серебренников, представляющий интересы Богдана Михайличенко в Андерлехте, рассказал о состоянии дел у своего клиента.

"Он хорошо начал и даже сразу забил, но Богдан попал в команду, которая постоянно проводит ротацию и ищет идеальный состав.

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Это отсутствие стабильности – плохо для игрока, который развивается. Компани знает, что Михайличенко сильный морально, и видит, как он тренируется. Еще наступит его время, но, возможно, чуть позже", – рассказал Серебренников для Voetbalmagazine.

Напомним, Андерлехт летом приобрел Богдана у Зари за 0,5 млн евро. В нынешнем сезоне Михайличенко сыграл в 16 поединках, в последнее время украинец играет только в матчах Кубка Бельгии.

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