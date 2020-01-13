Компани убежден, что Манчестер Сити еще имеет шансы на чемпионство в АПЛ

Бывший защитник Манчестер Сити Венсан Компани посоветовал "горожанам" продолжать борьбу на всех фронтах во второй части сезона 2019/20.

"Я никогда не скажу, что эта чемпионская гонка в Премьер-лиге завершена для Сити. Это невозможно. Но ситуация не в руках Манчестер Сити, и это обидно, но есть очень много вещей, на которые следует расчитывать.

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Посмотрите на то, как Сити выступал в еврокубках и как Лига чемпионов все еще является глобальной целью для клуба. Нет причин для разочарований в этом сезоне. У них есть все, чтобы продолжать играть", – приводит слова Компани Goal.

Напомним, Манчестер Сити уступает лидеру таблицы Ливерпулю 14 пунктов, у "красных" есть одна игра в запасе.

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