"Ходил на встречу с Компани (главный тренер Андерлехта, – прим.), поскольку видел, что после нового года не попадаю в заявку. Переговорил с ним.

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Он сказал: "Мне нравится, как ты работаешь. Все хорошо, продолжай в том же духе, все в твоих руках".

Как удалось вернуть место в старте? Как всегда – работал. Сейчас мне доверяют – посмотрим, как будет дальше. Сыграл 2 игры – обе выиграли. Сейчас все матчи важные. Посмотрим, что дальше будет", – сказал Михайличенко в комментарии Football Hub.

Напомним, украинец не выступал за Андерлехт в чемпионате с середины декабря 2020 года. 21 марта и 5 апреля он провел первые матчи в Лиге Жупиле за последние 3 месяца.

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