Компани пропустит свой прощальный матч за Манчестер Сити – абсурд дня

Легенда Манчестер Сити Венсан Компани с юмором относится к своим травмам.

"Типичный я. Конец сезона я обычно всегда встречаю вне игры. Небольшое повреждение задней поверхности бедра", – цитирует официальный сайт Манчестер Сити.

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Парадокс заключается в том, что сегодня, 11 сентября, в 33-летнего бельгийца запланирован прощальный матч за Манчестер Сити.

Напомним, Венсан провел в лагере "горожан" более 10 лет. Летом ветеран покинул английский клуб и трудоустроился на родине в Андерлехте.

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