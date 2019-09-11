Компани пропустит свой прощальный матч за Манчестер Сити – абсурд дня

Россия — 18:52 108
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Тимощук может потерять половину имущества – супруга экс-капитана сборной Украины подала иск в суд
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Валенсия накануне матча с Барселоной уволила главного тренераИспания — 16:56 122
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"Вийшли розхлябаними, провалили центр". Україна не мала права опускатися до такого рівня, Лунін і Коваленко – у запаріСборная Украины — 14:00 992
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УЕФА определился с названием третьего еврокубка – турнир стартует в сезоне 2021/2022Лига Европы — 13:11 838
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Украина – Нигерия: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоСборная Украины — 00:14 1662