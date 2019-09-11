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Компани пропустит свой прощальный матч за Манчестер Сити – абсурд дня

17:59 175 Читати українською
Компани пропустит свой прощальный матч за Манчестер Сити – абсурд дня
Венсан Компани и Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Легенда Манчестер Сити Венсан Компани с юмором относится к своим травмам.

"Типичный я. Конец сезона я обычно всегда встречаю вне игры. Небольшое повреждение задней поверхности бедра", – цитирует официальный сайт Манчестер Сити.

Зинченко рассказал о своей реакции на уход Компани

Парадокс заключается в том, что сегодня, 11 сентября, в 33-летнего бельгийца запланирован прощальный матч за Манчестер Сити.

Напомним, Венсан провел в лагере "горожан" более 10 лет. Летом ветеран покинул английский клуб и трудоустроился на родине в Андерлехте.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Венсан Компани Венсан Компани Андерлехт Андерлехт
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